Ultimatum an Arbeitgeber

Die Metallergewerkschafter setzen nach der gescheiterten fünften Verhandlungsrunde nun auf Arbeitskampf. Man habe auch die Unterstützung des Österreichen Gewerkschaftsbundes (ÖGB), so Chefverhandler Rainer Wimmer am Dienstagvormittag bei einer Pressekonferenz. Man will den Arbeitgebern allerdings noch Zeit geben und stellte ein Ultimatum bis 13. November. Die Vertreter der Arbeitgeber sehen indes die Sozialpartnerschaft in Gefahr.

