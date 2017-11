Gabriel warnt Juncker vor zu scharfen EU-Abgasvorschriften

Der amtierende deutsche Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat den Widerstand Deutschlands gegen zu scharfe Abgasvorschriften der EU für die Autoindustrie angekündigt.

Die Autobranche sei eine Schlüsselindustrie für Deutschland und weltweit Garant für Arbeitsplätze und Wachstum, hieß es in einem Brief Gabriels an EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, der der Nachrichtenagentur Reuters heute vorlag.

„Mehr Zeit“, um Ziele zu erreichen

„Mir ist es deshalb ein großes Anliegen, dass wir die Innovationskraft der Automobilindustrie nicht durch zu eng gestrickte EU-Gesetzgebung ersticken“, so Gabriel. Nach den ambitionierten Zielen für 2021 brauche die Branche Zeit, um neue Ziele für 2030 erreichen zu können. Statt eines strafbewehrten Zwischenziels für 2025 solle es daher lediglich eine Überprüfung der Fortschritte geben.

Absage für E-Auto-Quote

Eine Absage erteilte Gabriel zudem Überlegungen, eine Quote für Elektrofahrzeuge einzuführen oder auch leichte Nutzfahrzeuge mit zu scharfen Reduktionszielen zu überlegen. Die EU-Kommission will morgen - während der laufenden Weltklimakonferenz - ihre Pläne für neue Emissionsziele der Neuwagenflotten bis 2030 vorlegen.