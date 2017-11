Klimagipfel in Bonn

Auch das Bürgerkriegsland Syrien will dem Klimaabkommen von Paris beitreten. Das sagten Delegierte am Dienstag auf dem Klimagipfel in Bonn. Nachdem vor Kurzem auch Nicaragua seinen Beitritt zu dem Vertrag erklärt hatte, wären damit alle UNO-Staaten Teil des Abkommens - und die USA zunehmend isoliert. Deren Präsident Donald Trump hatte im Sommer den Austritt des Landes aus dem Paris-Abkommen zum nächstmöglichen Termin angekündigt.

Lesen Sie mehr …