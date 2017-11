Eishockey: Grabner und Rangers laufen in NHL heiß

Michael Grabner und die New York Rangers haben ihren Erfolgslauf in der National Hockey League (NHL) auch gestern (Ortszeit) fortgesetzt. Nicht zuletzt dank eines Doppelpacks des Kärntner Stürmers bezwangen die Rangers die Columbus Blue Jackets zu Hause mit 5:3 und feierten damit ihren vierten Sieg in Serie. Ausschlaggebend war dafür ein furioses Schlussdrittel.

Mehr dazu in sport.ORF.at