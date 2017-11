„Suburbicon“: Clooney, die Coens und eine tödliche Intrige

Die Brüder Joel und Ethan Coen sind bekannt für den schwarzen Humor in ihren Filmen. Auch das bereits in den 1980ern geschriebene Drehbuch zu „Suburbicon“ ist voll davon. George Clooney, als Schauspieler Stammgast in den Filmen der Coens, hat diese Aufgabe nun übernommen und die Geschichte um eine mörderische Intrige mit Matt Damon und Julianne Moore in den Hauptrollen verfilmt.

