Nur wenige Versprechen eingelöst

US-Präsident Donald Trump feiert am Mittwoch das erste Jubiläum seines überraschenden Wahlsiegs. Trump gewann am 8. November 2016 gegen die demokratische Rivalin Hillary Clinton trotz etlicher Skandale, die den Wahlkampf prägten. Der Grund dafür waren das eigentümliche Wahlsystem der USA sowie Trumps vollmundige Wahlversprechen. Umgesetzt davon sind bisher allerdings die wenigsten. Zudem ist die politische Kluft in den USA heute noch größer als vor einem Jahr.

