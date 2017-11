EU erhöht Druck gegen Steueroasen

Die EU-Kommission und einige Mitgliedsländer der Europäischen Union versuchen nach den jüngsten Enthüllungen den Druck auf Steueroasen zu erhöhen. Die Brüsseler Behörde stellte heute EU-Staaten wie die Niederlande wegen der dort erlaubten Steuertricks an den Pranger.

Der französische Finanzminister Bruno Le Maire brachte zudem die Kürzung von Geldspritzen für Steueroasen ins Spiel. Die Idee wurde auf einem Treffen der EU-Finanzminister in Brüssel diskutiert, stieß aber zunächst nur auf ein verhaltenes Echo. Le Maire sprach sich neben anderen Finanzministern auch für eine schwarze Liste von Steueroasen aus.

EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici will eine solche Liste bis Ende 2017 veröffentlichen. Die EU-Länder beraten seit Monaten über die Einführung einer Liste von Ländern, die Steuertrickser unterstützen. Bisher legen die Mitgliedsstaaten unter ganz unterschiedlichen Kriterien eigene Listen an.

Niederlande-Modell bereits verboten

Der Sportartikelriese Nike konzentrierte einen Teil der Gewinne in den Niederlanden, um mit Hilfe eines Steuerkonstrukts die Abgaben zu drücken, wurde im Zuge der Paradise-Papers-Recherchen enthüllt. Nike argumentiert, dass das rechtens ist.

„Das niederländische Modell ist verboten nach unseren Regeln“, sagt hingegen Moscovici. Die EU untersagte solche Modelle wie das in den Niederlanden voriges Jahr. Die Mitgliedsstaaten müssen die Vorgaben bis 2019 in nationales Recht umsetzen. Nach Aussagen eines EU-Vertreters steht der Schritt in den Niederlanden noch aus.

Hart durchgreifen kann die EU-Kommission gegen den Willen der Mitgliedsstaaten nicht. Die Hoheit über die Steuern liegt in den einzelnen Hauptstädten, nicht in Brüssel. Der Umstand ist auch in den EU-Verträgen verankert. Änderungen an der Steuergesetzgebung sind extrem schwierig. „Dafür brauchen wir Einstimmigkeit, da müssen alle Mitgliedsstaaten einverstanden sein“, sagte der luxemburgische Finanzminister Pierre Gramegna.

Steueroasen kosten EU-Staaten 60 Mrd. Euro

Der EU entgehen einem Bericht zufolge insgesamt 60 Mrd. Euro pro Jahr an Steuereinnahmen, weil internationale Konzerne wie Apple und Nike ihre Gewinne in Steueroasen verschieben. Wie die „Süddeutsche Zeitung“ (Dienstag-Ausgabe) unter Berufung auf Berechnungen des französischen Wirtschaftswissenschaftlers Gabriel Zucman berichtet, entgeht der EU ein Fünftel ihrer Einnahmen aus Unternehmenssteuern durch solche Steuertricks.