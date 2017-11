OPEC drängt auf Entscheidung über Förderbremse

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) strebt eine baldige Einigung darüber an, wie lange die Förderbremse zur Stützung des Ölpreises über März 2018 hinaus verlängert werden soll. Derzeit liefen intensive Beratungen, um noch vor dem Treffen der Minister am 30. November in Wien einen Konsens dazu zu erreichen, sagte Generalsekretär Mohammed Barkindo gestern.

Bisher habe er noch von keinem beteiligten Land gehört, das massive Bedenken gegen eine Verlängerung habe. Die OPEC hatte sich im vorigen Jahr mit weiteren Ölförderländern wie Russland auf eine Drosselung der Produktion verständigt.

Diese Förderbremse war im Frühjahr bis März 2018 verlängert worden. Damit wollen die Länder ein Überangebot und volle Lagerbestände abbauen, um den Ölpreis nach dem Verfall der vergangenen Jahre auf höherem Niveau zu stabilisieren.