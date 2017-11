SPÖ Burgenland bereitet Rückkehr Doskozils vor

Der Landesparteivorstand der burgenländischen SPÖ ebnet heute voraussichtlich den Weg für die Rückkehr von Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) ins Burgenland. Das Parteigremium der Sozialdemokraten berät am Nachmittag. Das Ergebnis soll im Anschluss bei einer Pressekonferenz bekanntgegeben werden.

Zuletzt deutete alles auf einen baldigen Wechsel des Heeresressortchefs in die burgenländische Landesregierung hin. Dort könnte Doskozil, der schon seit Längerem als Nachfolger von Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) gehandelt wird, vorerst das Finanz- oder das Gesundheitsressort übernehmen.

Doskozil war bei einer Regierungsumbildung im Jänner 2016 als Verteidigungsminister angelobt worden. Zuvor war er seit September 2012 Landespolizeidirektor im Burgenland. In seine Amtszeit fielen der Fund von 71 toten Flüchtlingen in einem Kühl-Lkw an der Ostautobahn (A4) und die Flüchtlingsbewegung im Herbst 2015.