Parlamentsklubs legen Fraktionschefs fest

Der heutige Tag bringt die Ouvertüre zur konstituierenden Sitzung des Nationalrats. Die neuen Klubs legen in internen Sitzungen den jeweiligen Vorsitz fest, zudem stellen ÖVP, SPÖ und Freiheitliche ihre Kandidaten für das Nationalratspräsidium auf.

Ein Novum ist, dass der Posten der Präsidentin möglicherweise nur übergangsmäßig vergeben wird. Die ÖVP nominiert für diese Funktion die bisherige Europaparlamentarierin Elisabeth Köstinger, die allerdings als wahrscheinliches neues Regierungsmitglied der Volkspartei gilt.

Gleiches trifft bei der FPÖ auf Norbert Hofer zu, der fürs Erste wieder Dritter Präsident werden soll. Als Einzige fix im Präsidium bleibt Doris Bures (SPÖ), die allerdings künftig nur noch zweite Präsidentin ist.

Rätsel um Liste Pilz

Bei den Sozialdemokraten wird neben der Bestätigung von Bures auch die Klubspitze neu geregelt. Kanzler Christian Kern wird Klubobmann, Andreas Schieder geschäftsführender Fraktionschef. Die ÖVP macht Sebastian Kurz zum Klubobmann, ÖAAB-Chef August Wöginger soll geschäftsführender Klubchef werden. Wird Kurz Bundeskanzler, gilt Wöginger damit als Favorit für den Posten des ÖVP-Klubobmanns.

Dasselbe Spiel gibt es bei der FPÖ, wo vorläufig nur Heinz-Christian Strache als Klubobmann bestätigt wird. Während NEOS schon vor Tagen Matthias Strolz als Fraktionschef wiedergewählt hat, gibt es bei der Liste Pilz noch ein Fragezeichen, wer die Funktion nach dem Mandatsverzicht von Peter Pilz übernimmt.

Doskozil zurück ins Burgenland?

Auch in den Ländern werden Weichen gestellt. So ebnet der Landesparteivorstand der burgenländischen SPÖ voraussichtlich den Weg für die Rückkehr von Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) ins Burgenland. Zuletzt deutete alles auf einen baldigen Wechsel des Heeresressortchefs in die burgenländische Landesregierung hin. Dort könnte Doskozil, der schon seit Längerem als Nachfolger von Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) gehandelt wird, vorerst das Finanz- oder das Gesundheitsressort übernehmen.

Doskozil war bei einer Regierungsumbildung im Jänner 2016 als Verteidigungsminister angelobt worden. Zuvor war er seit September 2012 Landespolizeidirektor im Burgenland.