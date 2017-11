Polizisten an IS verraten: Sieben Jahre Haft

Ein 28-jähriger Iraker ist gestern in Graz zu sieben Jahren Haft verurteilt worden: Er soll Polizisten an den Islamischen Staat (IS) verraten haben. Der Beschuldigte bestritt die Vorwürfe, wurde aber von Zeugen belastet.

