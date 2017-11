Smog in Neu-Delhi zwingt Schulen zu Schließung

Wegen des Smogs in Neu-Delhi haben die Behörden in der indischen Hauptstadt die Schließung aller Schulen angeordnet. „Die Gesundheit der Kinder darf durch die sich verschlechternde Luftqualität nicht gefährdet werden“, schrieb der Vizeregierungschef der Stadt, Manish Sisodia, heute im Kurzbotschaftendienst Twitter. Alle Schulen in der Hauptstadt bleiben bis Sonntag geschlossen.

Der indische Ärztebund hatte wegen des dichten Smogs gestern den Gesundheitsnotstand für die Hauptstadt ausgerufen. Die Feinstaubwerte in der Millionenstadt lagen nach Angaben der Website der US-Botschaft weit über dem von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausgegebenen Grenzwert.

Neu-Delhi wurde im Jahr 2014 von der WHO als die am stärksten verschmutzte Hauptstadt der Welt eingestuft. Seitdem versuchen die Behörden, die Feinstaubwerte durch vorübergehende Stilllegungen von Kraftwerken und Fahrverbote zu senken. Neu-Delhis Luftqualität ist mit dem einsetzenden Winter oft besonders schlecht, weil kalte Luft den Smog in Bodennähe hält.