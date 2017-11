Umstrittener Studie Mängel attestiert

Die Überprüfung der umstrittenen Studie zu islamischen Kindergärten in Wien hat Mängel ans Tageslicht gebracht. So wurde in Teilen die „wissenschaftliche Güte“ angezweifelt. Dem Studienautor, dem Islamforscher Ednan Aslan, kann allerdings laut den Gutachtern der Österreichischen Agentur für wissenschaftliche Integrität (OeAWI) kein wissenschaftliches Fehlverhalten vorgehalten werden. Laut Stephan Rixen, Leiter des Überprüferteams, steht außer Streit, dass es Einfluss seitens des Integrationsministeriums gab.

Lesen Sie mehr …