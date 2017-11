Deutsche „Wirtschaftsweise“ glauben an Boomphase

Deutschlands Wirtschaft kommt allmählich in eine „Boomphase“, und es droht eine Überauslastung. Davor warnt der deutsche Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in seinem heute vorgelegten Jahresgutachten.

Die „Wirtschaftsweisen“ heben darin ihre Prognose für das Wachstum deutlich auf 2,0 Prozent in diesem und auf 2,2 Prozent im nächsten Jahr an. Die deutsche Regierung erwartet lediglich 1,9 Prozent, die führenden Institute 2,0 Prozent.

Den Aufschwung sehen die „Wirtschaftsweisen“ auf einem immer breiter werdenden Fundament. „Der private Konsum, die Staatsausgaben und die Bauinvestitionen steigen bereits seit Längerem robust“, betonen sie. „Zusätzlich investieren inzwischen die Unternehmen wieder stärker in Ausrüstungen sowie in Forschung und Entwicklung.“ Zudem entwickelten sich wichtige Exportmärkte, insbesondere die Euro-Zone, zuletzt sehr dynamisch.

Knapp 20 Prozent von Armut oder Ausgrenzung bedroht

Sie sehen aber auch Anzeichen für eine Überauslastung. „Anspannungen innerhalb der deutschen Volkswirtschaft äußern sich beispielsweise darin, dass es für die Unternehmen schwieriger wird, offene Stellen zu besetzen“, heißt es in dem Gutachten.

Gleichzeitig zum Wirtschaft wächst in Deutschland auch die Armut: Fast jeder fünfte Mensch ist von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Der Anteil von 19,7 Prozent der Bevölkerung entspricht etwa 16 Millionen Menschen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Die Zahlen für das Jahr 2016 stammen aus der Erhebung „Leben in Europa (EU-SILC)“. Europaweit liegt der Schnitt der Betroffenen bei 23,5 Prozent.