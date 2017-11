400.000 Ecstasy-Tabletten in Wels gefunden

Ein spektakulärer Fund ist der Polizei in Wels in Oberösterreich geglückt. Eine Streife stoppte am Terminal einen Lastwagen, in dem 400.000 Ecstasy-Tabletten im Wert von 2,4 Millionen Euro versteckt waren. Die Ermittler fanden das Suchtgift hinter Küchengeräten.

