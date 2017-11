Liste-Pilz-Klub tagte und schwieg

Die zukünftigen Abgeordneten der Liste Pilz haben sich einen Tag vor ihrer Angelobung im Nationalrat zu einer Klubsitzung getroffen. Dabei soll unter anderem festgelegt werden, wer nach dem Mandatsverzicht von Parteigründer Peter Pilz Klubobmann oder Klubobfrau werden soll. An die Öffentlichkeit drang heute zunächst nichts aus der Sitzung, auch der Ort blieb geheim.

„Weil wir in Ruhe tagen wollen“, begründete Neo-Mandatar Peter Kolba das Stillschweigen über die Klubsitzung. In den vergangenen Tagen war die Fraktion in schwere Turbulenzen geraten: Nach mehreren Vorwürfen der sexuellen Belästigung verzichtete Listenerster Pilz - nach einigem Hin und Her - auf die Annahme seines Mandats und kündigte an, sich für einige Zeit zurückziehen zu wollen.

Pilz entschuldigt sich bei betroffenen Frauen

Der mit Vorwürfen sexueller Belästigung konfrontierte Politiker Pilz entschuldigt sich via Facebook bei den betroffenen Frauen. Die Staatsanwaltschaft Wien prüft, ob der Verdacht auf Begehung einer strafbaren Handlung gegeben ist.

