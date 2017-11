Transgender-Demokratin holte US-Abgeordnetensitz

Transgender gegen „obersten Schwulenhasser“: Bei der Regionalwahl im US-Bundesstaat Virginia hat sich die Demokratin und als Transgender lebende Danica Roem gegen den langjährigen republikanischen Abgeordneten Robert Marshall durchgesetzt, der sich selbst einst als Virginias „obersten Schwulenhasser“ bezeichnete. Die 33-Jährige ist damit die erste offen als Transgender auftretende Abgeordnete in Virginia - und möglicherweise in den gesamten USA.

Nach Auszählung von 95 Prozent der Stimmen lag Roem deutlich mit 55 Prozent vor Marshall mit 45 Prozent in Führung. Roem, Musikerin und ehemalige Journalistin, hatte vor der Wahl betont, sie gehe nicht als Symbol der Schwulen, Lesben, Bi- und Transsexuellen (LGBT) in die Politik, sondern wolle ihre Erfahrungen als Lokalreporterin für die Gemeindepolitik nutzen.

Demokraten im Aufwind

Die jüngsten Wahlen brachten auch sonst den US-Demokraten Rückenwind. Auch die Gouverneurswahl in New Jersey und die Bürgermeisterwahl in der Millionenmetropole New York entschieden sie für sich.

Parallel zu den Gouverneurswahlen in den beiden Ostküstenstaaten fanden auch Regional- und Kommunalwahlen in mehreren Bundesstaaten statt. In New York wurde Bürgermeister Bill de Blasio wiedergewählt. Nach Auszählung der Stimmen aus 68 Prozent der Wahllokale bekam er 64 Prozent der Stimmen, wie US-Medien berichteten. Damit kann er weitere vier Jahre im Amt bleiben. Seine republikanische Herausfordererin Nicole Malliotakis kam laut den Angaben auf 30 Prozent der Stimmen.