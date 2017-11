Bewegung im Konflikt um Metaller-KV

Im Konflikt um den Kollektivvertrag (KV) 2018 für die 130.000 Beschäftigten der Metalltechnischen Industrie ist Entspannung angesagt. Nach der Streikdrohung der Gewerkschaften gestern wird nun doch weiterverhandelt. Die mittlerweile sechste Verhandlungsrunde startet Angaben zufolge morgen um 14.00 Uhr. Eine Nachtsitzung, wie von Montag auf Dienstag in der fünften Runde, wird erwartet.

Ort der Verhandlungen ist diesmal ausnahmsweise nicht die Wirtschaftskammer, sondern das Hotel Hilton Danube, das sich gleich in der Nähe der ÖGB-Zentrale am Wiener Handelskai befindet. Zuletzt hat die Industrie ein Lohn- und Gehaltsplus von 2,5 Prozent angeboten, die Gewerkschaften sind mit einer Forderung von vier Prozent in die KV-Gespräche gestartet.