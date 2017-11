NEOS bringen bei erster NR-Sitzung drei Gesetze ein

NEOS zeigt sich schon bei der konstituierenden Sitzung des Nationalrats am morgigen Donnerstag arbeitseifrig. Sie gehen mit drei Gesetzesvorschlägen in die neue Legislaturperiode. NEOS beantragt mittels Initiativantrag die Abschaffung der kalten Progression, die Abschaffung des Amtsgeheimnisses sowie ein Einfrieren der Parteienförderung.

Druck bei Aus für Amtsgeheimnis

Die Pinken sind schon 2013 mit einem Informationsfreiheitsgesetz, und damit der Aufhebung des Amtsgeheimnisses, in ihre erste Periode als Parlamentspartei gestartet. In den letzten vier Jahren habe sich die Regierung allerdings geweigert, diesen Vorschlag umzusetzen und den Staat transparenter zu machen. „Wir lassen hier nicht locker“, kündigte Partei- und Klubchef Matthias Strolz bei einer Pressekonferenz anlässlich der morgigen Konstituierung an.

Österreich sei in dieser Frage „absolutes Schlusslicht“. Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) „überschlägt sich mit Vorschlägen zur Überwachung der Bürger. Wir aber wollen einen gläsernen Staat und nicht gläserne Bürger“, so Strolz. „Es kann nicht alles, was der Staat macht, grundsätzlich geheim sein.“

Eigene Rolle für Griss

Strolz bekräftigte bei der ersten Pressekonferenz im Parlaments-Ausweichquartier in der Hofburg erneut, dass die NEOS in den kommenden Jahren als „Kontrollpartei, als Hüterin der Verfassung und als Reformturbo“ auftreten wollen. Eine besondere Rolle bekommt die frühere Präsidentschaftskandidatin Griss, die im Wahlkampf mit den Pinken eine Allianz eingegangen war. Sie wird stellvertretende Klubobfrau und eine Art Verbindungsperson zu den anderen Klubs. Griss hat sich zum Ziel gesetzt, die Umgangsformen im Hohen Haus zu verbessern.