Religionsvertreter appellieren an Politik

Christen und Juden haben sich heute in einem offenen Brief mit dem Titel „Nie wieder“ an die österreichische Politik gewandt, verstärkt gegen jede Form von Rassismus, Antisemitismus und Nationalismus vorzugehen. Konkreter Anlass für die Erklärung ist zum einen das Gedenken an die Novemberpogrome 1938, die sich am 9. November zum 79. Mal jähren, zum anderen die morgige Konstitutionierung des Nationalrats.

