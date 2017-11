Paradies für Gourmets öffnet in Italien

Auf einem 80.000 Quadratmeter großen Gelände in Bologna wird kommende Woche „FICO Eataly World“, eine Art „Disneyland“ für Gourmets in Betrieb genommen. Hier wollen italienische Unternehmen das Beste aus ihrer Lebensmittelproduktion offerieren.

Auf 20 Hektar, ein Drittel davon im Freien, erstreckt sich der Gastronomiepark, der ein Vergnügungstempel mit Bildungsanspruch sein will und am 15. November vom italienischen Premier Paolo Gentiloni eröffnet wird. Ziel ist es, die komplette Lebensmittelkette unter einem Dach zu vereinen - von Ackerbau und Viehzucht über die Verarbeitung und Herstellung bis zur Gastronomie und dem Verkauf.

Besucher ernten selbst

Felder und Beete, darunter Weinberge und Olivenhaine, wurden angelegt, bis zu 200 Nutztiere sollen auf dem Areal untergebracht werden. Besucher können selber Getreide, Oliven und Weintrauben ernten, Kühe melken und bei der Herstellung von Mozzarella helfen oder zusehen, wie Pasta, Tagliatelle und Ravioli entstehen.

Sechs multimediale Themenräume befassen sich mit der Landwirtschaft, der Ernährung und der umweltbewussten Agrarproduktion. An Wochentagen sollen Schulklassen angelockt werden. Anschließend können Besucher in 16 Restaurants, an zehn Kiosken und in fünf Cafes speisen und ihre Lieblingsprodukte kaufen. Daneben gibt es ein Kongresszentrum für bis zu 1.000 Personen. In eineinhalb Jahren soll noch ein Hotel entstehen.

Sechs Millionen Besucher erwartet

Mit sechs Millionen Besuchern pro Jahr wird gerechnet, zwei Millionen von ihnen sollen aus der Region kommen. Der Park wird 700 Personen direkt und 3.000 weitere im Zulieferbereich beschäftigen. Kolportiert wird, dass ein Jahresumsatz von 90 Millionen Euro generiert werden soll. 100 Millionen Euro haben die Stadt Bologna und Größen der italienischen Gastronomiewirtschaft in das Projekt investiert.