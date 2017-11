Zahl der Asylanträge stieg in Italien um 44 Prozent

In Italien nimmt die Zahl der von Flüchtlingen eingereichten Anträge auf internationalen Schutz zu. 77.449 Anträge wurden im ersten Halbjahr 2017 abgegeben, das sind 44 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2016. Im Gesamtjahr 2016 wurden 123.600 Anträge vorgelegt, 47 Prozent mehr als 2015, wie aus einem Dossier der Stiftung Migrantes hervorgeht.

70 Prozent der Asylsuchenden seien Afrikaner, 85 Prozent Männer. 80,2 Prozent gehörten der Altersgruppe zwischen 18 und 34 Jahren an, ergab die nun in Rom veröffentlichte Studie. Die meisten Asylanträge stammten laut den Zahlen aus Nigeria, Pakistan, Gambia, Senegal und Elfenbeinküste.

Tausende Minderjährige

2016 wurden in Italien 91.000 Anträge auf internationalen Schutz geprüft, 40,2 Prozent davon wurden angenommen. Im ersten Halbjahr 2017 wurden 41.379 Anträge geprüft, 40,3 Prozent davon wurden akzeptiert.

Im ersten Halbjahr 2017 trafen 12.239 minderjährige Migranten in Italien ein, das sind vier Prozent mehr im Vergleich zum Vergleichszeitraum 2016, geht aus dem Dossier weiter hervor. 93,2 Prozent der in Italien eingetroffenen Minderjährigen waren ohne Begleitung unterwegs. Die meisten Flüchtlinge wurden in den Regionen Lombardei, Kampanien, Latium und Piemont untergebracht, ergab der Bericht.