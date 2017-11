VW-Kunden melden Probleme nach Software-Update

Fast jeder zweite befragte VW-Kunde berichtet nach erfolgtem Software-Update in Zusammenhang mit dem Dieselskandal über negative Veränderungen am Fahrzeug. Am häufigsten betrifft das laut Verein für Konsumenteninformation (VKI) einen erhöhten Spritverbrauch, Leistungseinbrüche im oberen und unteren Drehzahlbereich und ein deutlich spürbares Ruckeln des Motors.

