Urteil des Höchstgerichts in Karlsruhe

Deutschland könnte in einer gesellschaftspolitischen Frage Vorreiter in Europa werden: Das Bundesverfassungsgericht hat am Mittwoch ein drittes Geschlecht für den Eintrag im Geburtenregister gefordert. Intersexuellen Menschen, die weder männlich noch weiblich sind, solle damit ermöglicht werden, ihre geschlechtliche Identität „positiv“ eintragen zu lassen, entschieden die Höchstricher in Karlsruhe. SPD und Grüne fordern eine rasche Umsetzung des Urteils.

Lesen Sie mehr …