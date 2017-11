Vatikan will Richtlinien für Umgang mit Priesterkindern

Der Vatikan will mit neuen Richtlinien den Umgang in jenen Fällen klären, wenn ein katholischer Priester Vater eines Kindes wird. Das geht aus einem jetzt bekanntgewordenen Brief der Päpstlichen Kinderschutzkommission vom 24. Oktober hervor, wie Kathpress meldet. Der Brief richtet sich an die Organisation Coping International, eine Selbsthilfeplattform für Kinder katholischer Priester.

