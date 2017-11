Tennis: Hammerlos für Thiem beim Finale

Dominic Thiem hat für sein zweites ATP-Finale in London (12. bis 19. November) heute das Hammerlos gezogen. Der Niederösterreicher bekommt es in der O2-Arena in der Gruppe „Pete Sampras“ unter anderen mit der Nummer eins der Welt, Rafael Nadal, zu tun.

Für Thiem bietet sich gegen den Spanier damit die Chance zur Revanche. Denn im Semifinale der French Open in Paris erteilte Nadal Österreichs Nummer eins heuer eine der bittersten Lehrstunden.

