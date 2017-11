Bond-Girl Karin Dor ist tot

Die deutsche Schauspielerin Karin Dor ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Dor war Bond-Girl („Man lebt nur zweimal“), trat in „Winnetou“-Verfilmungen auf und spielte in Alfred Hitchcocks „Topas“ mit.

AP

Die 1938 (nach anderen Quellen 1936) in Wiesbaden als Kätherose Derr geborene Darstellerin war schon in den Wirtschaftswunderjahren ein gefragter Leinwandstar, etwa in „Solange Du lebst“ und „Zillertal, du bist mei Freud“. Später spielte sie auch in Edgar-Wallace-Filmen.

Nach ihrer Scheidung von Regisseur und Förderer Harald Reinl im Jahr 1968 und einer Krebserkrankung wurde es ruhiger um die Schauspielerin, die unter anderem auch in der US-Krimi-Serie „Der Chef“ („Ironside“) an der Seite von Raymond Burr und in der englischen Serie „Al Mundy“, auftrat. Später spielte sie in deutschen Produktionen wie „König ohne Krone“, in Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen und in deutschen Boulevard- und Komödientheater mit.