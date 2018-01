S&D als Sinnbild für schwierige Gesamtlage

Die entscheidende Frage, ob nach links oder lieber Richtung Mitte, stellt sich derzeit nicht nur für die heimischen Sozialdemokraten. In vielen Ländern der EU haben die Parteien in den letzten Jahren Zuspruch eingebüßt und müssen sich neu ausrichten. Weil sie zwischen Kooperation und Opposition hin- und hergerissen seien, befänden sie sich „in der Krise“, so die NGO VoteWatch gegenüber ORF.at. Die Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten (S&D) im EU-Parlament ringt derzeit um Wege aus dem Zwiespalt und steht dabei sinnbildlich für die schwierige Lage der gesamten Bewegung.

Lesen Sie mehr …