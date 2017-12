Rattenfalle und Heldenlyrik

Im Kriegsjahr 1917 war keinem so recht zum Feiern zumute. Viele hatten bereits Freunde und Angehörige im Feld verloren. Fleisch, Feuerholz, Kerzen und so ziemlich alles, was man für ein warmes Weihnachtsfest brauchte, waren rationiert. Während sich an der Ostfront ein Friedensschluss anbahnte, wurde in Italien weiter gekämpft. Nostalgiker, die glauben, dass vor hundert Jahren alles besser war, können sich in den Zeitungen von damals eines Besseren belehren lassen: Rattenfallen, Entlausungsmittel und Gedichtbände mit pathostriefender Heldenlyrik wünscht sich heute wohl niemand auf dem Gabentisch.

