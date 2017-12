„Voll verschleiert“: Biederer Slapstick mit Burka

„Voll verschleiert“ – so lautet der deutsche Titel einer französischen Komödie, die heute im Kino startet. „Cherchez la Femme“, „Mach die Frau ausfindig!“, heißt sie weniger holzhammermäßig im Original. Das Prinzip des Films ist ein jahrhundertealtes: Männer verkleiden sich als Frauen, so wie Tony Curtis und Jack Lemmon in „Manche mögen’s heiß“, sie lispeln mit verstellter Stimme und stolpern in Pumps – die Slapstick-Nummern ergeben sich praktisch von selbst.

Verschleiert zum Tete-a-tete mit der Freundin

In „Voll verschleiert“ schlüpft Armand (Felix Moati), ein verliebter Student, unter eine Burka, um seine Freundin Leila (Camelia Jordana) sehen zu können. Deren Bruder Mahmoud (William Lebghil) ist nämlich von einer Jemen-Reise als radikalisierter Muslimbruder zurückgekehrt und verbietet der Schwester nun Studium, Handy und natürlich den weltlichen Freund.

Das Spielfilmdebüt „Voll verschleiert“ der Iranerin Sou Abadi handelt von einem in Paris lebenden Liebespaar, das sich nicht mehr sehen darf, nachdem der Bruder zum Islamisten mutiert.

Armand wiederum lebt selbst als Einwandererkind in zweiter Generation in Paris. Seine persischen Eltern sind vor Chomeinis islamischer Revolution geflohen und legen Wert auf ihre Aufgeklärtheit, ja die Mutter demonstriert sogar barbusig für die Rechte der Frauen im Iran. Klar, dass sie auszuckt, als sie Berge religiöser Schriften im Zimmer des Sohnes entdeckt – sie ahnt ja nicht, dass er den Koran nur studiert, um glaubhaft die Muslima „Scheherazade“ zu verkörpern.

Vordergründiges Plädoyer für Aufklärung

Weniger klar, dass sich Mahmoud, der eifersüchtige Bruder, in Armand – oder sein Alias unter der Burka - verliebt. Allein an Stimme und Augen ist deutlich zu erkennen, dass unter dem schwarzen Stoff ein Mann steckt, aber so ist das eben in Gender-Switch-Komödien: Man muss daran glauben, dass alle es glauben, sonst funktionieren sie nicht.

„Voll verschleiert“ ist ein Film, der alles richtig machen will: Zwei Einwandererfamilien, zwei Einwandererkinder, nicht etwa Frankreich gegen „die anderen“, sondern weltliche Aufgeklärtheit gegen religiöse Verblendung. Letztlich geht der wackere Plan, zu diesem Zeitpunkt eine romantische „Burka-Komödie“ zu machen, aber nicht auf.

Denn Geschlechtertauschkomödien sind im Grunde immer konservativ. Sie erzählen vom Scheitern derjenigen, die die Heteronormativität in Frage stellen. Und so feiert auch dieser Film mit seinem Happy End nur scheinbar den Sieg der Aufgeklärtheit. Im Subtext bleibt er bieder bis reaktionär.

