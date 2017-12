Eine Million Menschen vertrieben

Die zweitgrößte Stadt des Irak liegt in Schutt und Asche. Drei Jahre lang beherrschte die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) Mossul, vertrieb rund eine Million Menschen und tötete Tausende. Unzählige Wohnhäuser, die Universität und Geschäfte wurden zerstört - auch durch Angriffe der irakischen Armee und ihres Verbündeten USA. Anfang Dezember verkündete der Irak nun endgültig den Sieg über den IS. Doch nur sehr langsam beginnen sich die Bewohner von Mossul zu erholen und Hoffnung zu schöpfen, ihr Leben wieder aufzubauen.

