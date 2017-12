Turbulentes Jahr im In- und Ausland

Das Jahr 2017 hat in vielem nahtlos dort angeschlossen, wo 2016 aufgehört hatte. US-Präsident Donald Trump fällte nach seinem Amtsantritt mehr als nur eine Entscheidung mit fragwürdigem und noch öfter offenem Ausgang. Großbritannien machte sich ein Jahr nach dem „Brexit“-Volksbegehren offiziell auf den Weg aus der EU. In der Türkei ließ sich Präsident Recep Tayyip Erdogan - ebenfalls per Volksabstimmung - mit weitreichenden Rechten ausstatten. Während in Syrien und dem Irak die Terrormiliz Islamischer Staat sukzessive zurückgedrängt wurde, verschärften sich anderswo Konflikte oder brachen neu aus. Und in Österreich wurden in einem turbulenten Jahr die politischen Karten neu gemischt.

