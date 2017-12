Die Farben der Vergangenheit

Viele der prägenden Bauwerke in Wien waren einst in ganz anderen Farben gestaltet, als man heute annehmen würde. Zu den größten Missverständnissen gehört das Grün der ehemaligen Wiener Stadtbahn, das Otto-Wagner-Grün genannt wird, aber zu Lebzeiten des berühmten Architekten noch gar nicht in dieser Form verfügbar war. Auch das Schloss Schönbrunn erstrahlte nicht immer in Schönbrunner Gelb. Und der Stephansdom war überhaupt knallbunt.

