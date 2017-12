Ski alpin: Hirscher rettet Sieg in Madonna

Marcel Hirscher hat sich zum zweiten Mal in seiner Karriere den Sieg beim Nachtslalom von Madonna di Campiglio gesichert und damit seinen 22. Weltcup-Sieg in dieser Disziplin gefeiert. Der Salzburger benötigte gestern trotz Halbzeitführung jedoch einen Kraftakt. Denn ein schwerer Fehler im zweiten Lauf brachte Hirscher in die Bredouille. Am Ende hatte der 28-Jährige gegenüber dem Schweizer Luca Aerni nur um vier Hundertstelsekunden die Nase vorne.

Mehr dazu in sport.ORF.at