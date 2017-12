Moskau kritisiert geplante US-Waffenlieferung in die Ukraine

Russland hat die geplanten Waffenlieferungen der USA an die ukrainische Regierung kritisiert. Die Entscheidung werde die Führung in Kiew dazu provozieren, in dem Konflikt in der Ostukraine Gewalt anzuwenden, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur RIA Vizeaußenminister Grigori Karasin am Samstag.

Waffenruhe vereinbart

Das Außenministerium in Washington hatte zuvor mitgeteilt, die Ukraine mit Waffen beliefern zu wollen, um ihr dabei zu helfen, ihre territoriale Integrität zu verteidigen.

Für die Feiertage ist in der Ostukraine eine Waffenruhe vereinbart. In der Region bekämpfen sich Regierungstruppen und von Russland unterstützte Separatisten. In den vergangenen drei Jahren kamen dabei mehr als 10.000 Menschen ums Leben. Die Regierung in Kiew wirft Russland vor, Soldaten und schwere Waffen in die Region zu entsenden. Moskau weist das zurück.

Appell von Merkel und Macron

Deutschland und Frankreich appellierten unterdessen gemeinsam an die Konfliktparteien in der Ukraine, zu einem Waffenstillstand zurückzufinden und ihre eingegangenen Selbstverpflichtungen zu erfüllen.

Vor dem Hintergrund massenhafter Verstöße gegen die Waffenstillstandsverpflichtungen erklärten der französische Präsident Emmanuel Macron und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, es gebe keine Alternative zu einer friedlichen Beilegung des Konflikts. Das Minsker Abkommen zu einem Ende der Feindseligkeiten müsse vollständig umgesetzt werden, so Merkel und Macron weiter.