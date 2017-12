US-Seniorenpaar mit Marihuana um 283.000 Euro erwischt

Mit 27 Kilogramm Marihuana im Gepäck sind zwei US-Senioren zu einer weihnachtlichen Reise quer durch die USA aufgebrochen. Das Paar wollte das Kraut im Wert von umgerechnet 283.000 Euro nach eigenen Angaben zu Weihnachten verschenken, die Polizei machte den beiden aber einen Strich durch die Rechnung, wie die Zeitung „York News-Times“ berichtete.

Wegen Verkehrsdelikt aufgehalten

Der 80-jährige Patrick Jiron und seine zehn Jahre jüngere Frau Barbara hatten sich in Kalifornien auf den Weg gemacht, um Angehörige und Freunde an der Ostküste zu besuchen. Auf der Hälfte des Weges nach Vermont wurden sie von der Polizei wegen eines Verkehrsdeliktes angehalten.

Die Beamten im Bundesstaat Nebraska rochen den starken Geruch in dem Pick-up und entdeckten die in Dutzenden Tüten verpackten Drogen. Jiron wurde wegen illegalen Drogenbesitzes festgenommen, nach Zahlung einer Kaution aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Seine Frau Barbara musste aus gesundheitlichen Gründen nicht in Haft.

80-Jährige schmuggelte 30 Kilogramm Kokain

Im Libanon wurde unterdessen eine 80-jährige Venezolanerin bei einem Kokainschmuggel gefasst. Die Frau habe versucht, 31 Kilogramm der Droge durch den Zoll des internationalen Flughafens von Beirut in das Land zu bringen, teilte Finanzminister Ali Hassan Khalil mit. Der Kokainfund in ihrem Gepäck sei der größte in der Geschichte des Landes.