Dürre: Israelis sollen an Klagemauer um Regen beten

Angesichts einer drohenden Dürre hat Israels Landwirtschaftsminister Uri Ariel alle Landwirte sowie die israelische Öffentlichkeit zum Gebet um Regen aufgerufen. Diese Gebete sollten am Donnerstag an der Jerusalemer Klagemauer beginnen, kündigte der Minister auf Facebook an. An dem Gebet nähmen auch Israels Oberrabbiner teil, berichtete Kathpress.

Den meteorologischen Vorhersagen zufolge werde Israel erneut einen trockenen Winter erleben, so der Minister. Zwischen September und November habe das Land nur 45 Prozent seines mehrjährigen durchschnittlichen Niederschlags erhalten. Für die Zeit bis Februar bestehe eine Regenwahrscheinlichkeit von 64,7 Prozent. Auch für die nächsten zwei Wochen gebe es keine nennenswerten Regenprognosen.

Der See Genezareth, ein wichtiges Wasserreservoir für weite Teile des Landes, hat seinen niedrigsten Stand seit neun Jahren erreicht.