17-Jähriger ohne Führerschein krachte gegen Haltestelle

Ein 17-Jähriger hat in der Nacht auf heute auf der Flucht vor der Polizei in Wien am Gürtel einen Unfall verursacht. Er kollidierte mit dem Geländer einer Straßenbahnstation, Passanten konnten sich gerade noch retten. Führerschein hat er keinen.

