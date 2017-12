Palästinenser stirbt nach Unruhen an Verletzungen

Ein 28-jähriger Palästinenser ist im Gazastreifen an Verletzungen gestorben, die er bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten erlitten hatte. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Gaza teilte heute mit, der junge Mann sei vor knapp einer Woche an der Grenze zu Israel verletzt worden.

Damit sind seit Beginn der Unruhen vor mehr als zwei Wochen insgesamt elf Palästinenser getötet worden, einschließlich zweier Mitglieder der radikalislamischen Hamas, die bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen ums Leben kamen. Die Proteste begannen nach der Entscheidung des US-Präsidenten Donald Trump am 6. Dezember, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen.