Höchstwerte im zweistelligen Bereich

Die Warmfront, die durch Österreich zieht, übt auch auf das bevorstehende Wetter zu Weihnachten ihren Einfluss aus. Während andere europäische Länder wie Griechenland im Schnee versinken, bleibt es in Österreich warm. Niederschläge gibt es über die Feiertage höchstens als Sprühregen, die Temperaturen klettern mitunter in den zweistelligen Bereich. Das bedeutet aber nicht, dass die Lawinengefahr in manchen Teilen des Landes gebannt ist.

Lesen Sie mehr …