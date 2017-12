Tourengeher in Kärnten von Lawine getötet

Ein 43 Jahre alter Tourengeher ist gestern bei einer Skitour auf den Scharnik in der Kreuzeckgruppe in Kärnten von einer Lawine erfasst worden. Er konnte von den Einsatzkräften nur noch tot geborgen werden.

Mehr dazu in http://kaernten.orf.at/news/stories/2885697/

Auch am Mallnock in Bad Kleinkirchheim (Kärnten) hat heute Nachmittag eine Lawine für einen Großeinsatz gesorgt. Wie sich herausstellte, dürften sich während des Lawinenabganges keine Menschen in diesem Bereich abseits der Pisten aufgehalten haben.

Mehr dazu in kaernten.ORF.at