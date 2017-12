Fußball: Traumtor von Arnautovic reicht West Ham nicht

Marko Arnautovic hat heute zum dritten Mal in den jüngsten vier Spielen als Torschütze für West Ham aufgezeigt, die Niederlage gegen Newcastle konnte er damit aber nicht verhindern. Der Wiener brachte die „Hammers“ am 19. Spieltag der Premier League zwar früh mit einem sehenswerten Treffer in Führung, von da an ging es für West Ham gegen den Aufsteiger bergab. Freuen durften sich hingegen Markus Suttner und Kevin Wimmer. Manchester City setzte derweil seine Rekordserie unbeirrt fort.

Mehr dazu in sport.ORF.at