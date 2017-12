Fußball: Barcelona lässt Real keine Chance

Der FC Barcelona hat bereits in der 17. Runde einen großen Schritt in Richtung Titel in La Liga gemacht. Die Katalanen setzten sich gestern in einem vor allem im Ergebnis einseitigen „Clasico“ bei Real Madrid mit 3:0 durch und liegen nun bereits 14 Punkte vor dem nur viertplatzierten Erzrivalen. In der für sie richtungsweisenden Partie verzeichneten die „Königlichen“ nach der Pause einen Rückfall, der von Lionel Messi und seinen Kollegen bestraft wurde.

