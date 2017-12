Papst feiert Christmette im Petersdom

Papst Franziskus feiert am Heiligen Abend die Christmette im Petersdom in Rom. Zehntausende Gläubige werden in der größten Papstbasilika und am Petersplatz erwartet. Am ersten Weihnachtsfeiertag sendet der Pontifex dann den traditionellen päpstliche Segen „Urbi et Orbi“ in die Welt.

Gebet für Frieden und Sturmopfer

Beim Angelus-Gebet betete der Papst für den Frieden. Die auf dem Petersplatz versammelten Pilger rief er zu Gebeten für die Todesopfer des Tropensturms auf der Insel Mindanao auf den Philippinen und deren Angehörige auf. „Ich bete für all jene, die wegen dieser Katastrophe leiden“, sagte der Papst.

Franziskus appellierte außerdem für die Freilassung von entführten Geistlichen. Er bete dafür, dass sie wieder unversehrt zu ihren Familien zurückkehren können, sagte er.