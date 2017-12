ORF-Spendenshow im Livestream

Zum insgesamt 45. Mal ruft der ORF am Heiligen Abend zum Spenden auf - zum 40. Mal mit der „Licht ins Dunkel“-Spendenshow. ORF2 steht im Zeichen des Spendensammelns zugunsten von Kindern mit Behinderung und Familien mit Kindern in Not in Österreich.

Unterstützt wird die Aktion wieder von Gardesoldaten des Bundesheeres und Prominenten, die an den Spendentelefonen der Nummer 0800 664 24 12 sitzen. Spendenzusagen sind auch online möglich - mehr dazu in lichtinsdunkel.ORF.at.

Die „Licht ins Dunkel“-Spendenshow ist in ORF2 und im Livestream in tvthek.ORF.at zu sehen.