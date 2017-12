Bewaffneter Überfall auf Vorarlberger Tankstelle

In Rankweil in Vorarlberg hat gestern Abend ein vorerst unbekannter Täter eine Tankstelle überfallen. Er bedrohte die Angestellte mit einer Pistole und forderte Geld. Der Täter konnte zunächst mit dem Bargeld flüchten.

Auch ein Wettlokal in Spittal an der Drau in Kärnten wurde gestern Ziel eines bewaffneten Überfalls. Ein Unbekannter bedrohte die Angestellte mit einer Pistole und raubte ihr die Brieftasche und das Bargeld aus der Kassenlade.

