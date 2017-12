Hund rettete Menschen und Katzen vor Feuer in OÖ

Ein Hund hat in der Nacht auf heute zwei Menschen und zwei Katzen vor einem Feuer in ihrem Haus in Prambachkirchen in Oberösterreich gerettet. Er weckte durch sein Bellen seine Besitzerin. Diese alarmierte die Feuerwehr, die den bereits von den Flammen eingeschlossenen Untermieter und seine Katzen durch ein Fenster ins Freie holte.

In Maria Enzersdorf in Niederösterreich wurde gestern ein Mann aus einem brennenden Wohnhaus gerettet. Der Löscheinsatz dauerte etwa fünf Stunden. Eine angebliche Explosionsgefahr sorgte zwischenzeitlich für Brisanz.

