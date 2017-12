Vorarlberg: Zwei Brände in 24 Stunden in Biomassewerk

In einem Biomasseheizkraftwerk in Schruns in Vorarlberg ist es innerhalb von 24 Stunden zu zwei Schwelbränden mit starker Rauchentwicklung gekommen. Bereits gestern Früh hatte es in der Anlage gebrannt, keine 24 Stunden später gab es dann heute erneut Brandalarm.

