Formel 1: Mercedes-Dominanz soll weitergehen

Mercedes hat auch in dieser Saison die Formel 1 dominiert und wie schon in den Jahren davor die Fahrer- und Konstrukteurs-WM geholt. Obwohl man sich auf den Erfolgen nicht ausruhen dürfe, sieht Motorsport-Chef Toto Wolff gute Chancen, dass es auch 2018 in dieser Tonart weitergeht. Denn bei den Silberpfeilen sei das „Rad gut geschmiert“ und das heurige Jahr ein wichtiger Fingerzeig gewesen.

