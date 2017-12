Demonstrationen für Oppositionspolitiker

Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny erhöht den Druck auf Präsident Wladimir Putin im Hinblick auf die Wahl im kommenden Jahr. Mit Versammlungen in 20 russischen Städten will Nawalny die Zulassung zur Präsidentenwahl durchsetzen, obwohl die Wahlkommission im Oktober entschieden hatte, dass er bis 2028 für kein Amt kandidieren dürfe. Es sei „unmöglich, uns nicht zu der Abstimmung zuzulassen“, so Nawalny in Richtung seiner Anhänger. Nawalny könnte Putins wichtigster Gegner bei der Wahl im März sein.

